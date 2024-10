Rafael Cardoso afirma nunca ter agredido os filhos: ‘Sempre fui pai de verdade’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/10/2024 - 16:49 Para compartilhar:

Após desabafo de Mari Bridi, Rafael Cardoso foi às redes sociais para afirmar que nunca agrediu os filhos. A revelação do ex-Globo diz respeito ao post de sua ex-esposa, que nessa segunda-feira, 21, revelou que uma medida foi estabelecida para proteção de Aurora e Valentim.

“Engraçado como a verdade parece tão elástica, né? A cada julgamento, mais versões, menos fatos”, escreveu o artista na legenda da postagem no Instagram.

Marcada pela utilização de versículos bíblicos, a publicação começa com: “Nunca encostei um dedo nos meus filhos ou na mãe deles”, se referindo à medida protetiva da ex-mulher. “Como não podemos expor menores, venho aqui afirmar que nenhum deles (processos) é sobre ter agredido a mãe dos meus filhos ou a eles, como estão noticiando. Sempre fui pai de verdade, como todos acompanham esses anos todos”, completou

Ele ainda afirmou que “Nunca quis expor a situação, mas recebo uma enxurrada de comentários afirmando coisas que não são realidade sobre meus filhos. O que deixou claro é que nunca foi da minha vontade não os ver”, replicando insinuações de que “divulgou” a delicada situação.

Se opondo a Mari Bridi, que disse não desejar voltar a falar do assunto, o ator assegurou que irá falar abertamente sobre o tema assim que o julgamento acontecer e que vai contar uma “longa história”.

Revelando o desejo de se encontrar com as crianças o mais rapidamente possível, Rafael finalizou a mensagem dizendo que “está com a consciência limpa” e que “nunca encostou um dedo na mãe ou nos filhos”.

Relembre o caso

Em setembro, Rafael Cardoso revelou que a falta de convivência com os filhos não era por vontade própria e que só não os via porque “não deixam”. Na última segunda-feira, 21, Mari Bridi veio a público para revelar que tem uma medida protetiva contra o ex-marido.

Após o fim da relação de 13 anos em 2022, o ex-casal vem protagonizando uma tensa discussão nas redes sociais.