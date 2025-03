Rafael Cardoso admite vício em drogas e diz não estar curado

O ator Rafael Cardoso, de 39 anos, vem acumulando episódios controversos desde seu divórcio de Mari Bridi, em 2022. Em entrevista recente, no entanto, ele atribui muitos deles ao uso de drogas e álcool — inclusive a agressão a um idoso no Rio de Janeiro.

Durante bate-papo com o jornalista Roberto Cabrini que vai ao ar neste domingo, 2, no “Domingo Espetacular”, da Record TV, o ex-global admitiu: “”Não estou curado. E, se errar de novo, não terei outra oportunidade”. O trecho foi divulgado pela “Quem”.

Rafael ainda pede desculpas “a quem ofendeu” e conta que está sob tratamento contra o vício.

Relembre polêmicas

De galã global a “bad boy”, Rafael começou a se envolver em situações conflituosas após o fim de seu casamento com Mari Bridi, em dezembro de 2022. As brigas renderam um processo judicial de sua ex-sogra, Sônia Bridi, contra o ator — com direito a medida protetiva e distância mínima de 100 metros entre o ator e a jornalista.

Nesse período, Rafael foi acusado de flertar com mulheres mais novas pelo Instagram enquanto ainda estava casado. Ele também compartilhou um vídeo do humorista Nego Di com falas homofóbicas contra o ator João Guilherme.

A polêmica mais recente envolvendo violência aconteceu em fevereiro de 2024, quando Rafael, acusado de estar “completamente transtornado”, foi filmado agredindo o gerente de 65 anos um restaurante no Rio de Janeiro. O ator foi processado, mas a ação terminou após acordo proposto pelo Ministério Público.