O Santos vai até Minas Gerais para encarar o Cruzeiro, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto deste sábado (6) marca, além da disputa pelos três pontos, o reencontro de Rafael Cabral com o clube que o revelou para o futebol.

Atualmente dono da meta cruzeirense, o goleiro foi um dos destaques do elenco campeão da Libertadores de 2011. Desde sua saída do Peixe, em 2013, o atleta ainda não havia disputado um jogo contra o ex-clube.

Depois de fazer história no Santos, Rafael Cabral passou por Napoli, Sampdoria, Reading, e, a partir de 2022, retornou ao Brasil para atuar pelo Cruzeiro.

Pelo clube mineiro, o guarda-redes já possui alguns momentos memoráveis. Na disputada da Copa do Brasil da última temporada, em duelo válido pelas quartas de final, Rafael defendeu quatro penalidades e garantiu a classificação para o Cruzeiro. Além desse feito, o jogador, também no ano passado, passou por um período de sete jogos consecutivos sem tomar gol, ultrapassando números de Dida e Fábio.

TRAJETÓRIA NO SANTOSRafael Cabral é um dos maiores goleiros do Alvinegro Praiano no século (Foto: Ricardo Saibun / Divulgação Santos FC)

Pelo manto alvinegro, Rafael Cabral foi um dos goleiros mais vitoriosos do Santos. Além de acabar com o jejum de 48 anos do clube sem conquistar a Libertadores, o jogador foi tricampeão estadual, vencedor da Copa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. As boas atuações do atleta pelo Peixe lhe renderam, inclusive, algumas convocações para a Seleção Brasileira.

