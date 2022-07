Rafael Cabral, do Cruzeiro, está na mira de clube italiano, diz jornalista Sampdoria estaria disposta a pagar a multa do goleiro







Um dos maiores pilares do Cruzeiro em 2022, o goleiro Rafael Cabral está na mira da Sampdoria, da Itália. Com as boas atuações do jogador pela Raposa na atual temporada, o time europeu estaria disposto a pagar a multa rescisória de Rafael.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio. Cabral já foi jogador da Sampdoria nos anos de 2018/19, antes de ser vendido para o Reading. O goleiro já está habituado com o futebol italiano, já que já havia defendido o Napoli durante cinco anos.

O maior empecilho da Raposa está na questão da multa rescisória do goleiro. Por não ser um valor alto, o clube italiano estaria disposto a pagar. Dessa forma, a concretização da transferência dependerá da vontade de Rafael Cabral.

Aos 32 anos, Rafael Cabral disputou 37 das 40 partidas do Cruzeiro na temporada, e conquistou a confiança da torcida e do técnico Paulo Pezzolano com boas atuações. Recentemente, o Cruzeiro liberou Gabriel Brazão, contratado para disputar posição com Cabral, para retornar ao clube detentor de seus direitos, a Internazionale.

