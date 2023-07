Rafa Vitti sofre acidente durante surfe: ‘Não são só flores’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/07/2023 - 12:29 Compartilhe

O ator Rafa Vitti está cada vez mais dedicado ao surfe, e compartilha nas redes sociais alguns momentos praticando o esporte aquático. Contudo, na segunda-feira, 10, ele sofreu um acidente no mar, que lhe resultou em um corte na cabeça.

No Instagram, o ator relatou o ocorrido. “Quem for sensível, não veja o próximo story. Não é nada de mais, mas ontem fiz um machucadinho no surfe”, disse, antes de compartilhar a imagem do machucado na cabeça.

“Não são só flores no surfe. Ontem o mar estava grande, tomei uma vaca (sic) feia demais e acabei fazendo dodói”, detalhou o ator.

