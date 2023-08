Rafa Vitti impressiona ao mostrar resultado de mudança de hábitos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/08/2023 - 6:39 Compartilhe

Rafa Vitti usou o Instagram nesta segunda-feira, 7, para compartilhar seu progresso na vida “fitness”. O ator de 27 anos começou a mudança de hábitos há 90 dias.

Em um story na rede social, o marido de Tatá Werneck revelou que começou com 85 kg e, atualmente, pesa 80 kg. Ele mostrou um “antes e depois” de duas fotos no espelho. Na segunda, ele aparece com o abdômen mais definido — além do cabelo mais comprido.

Essa não foi a primeira vez que Rafa usou as redes sociais para mostrar a evolução de seu porte físico. Alguns dias depois dos primeiros treinos, o ator impressionou seguidores com a rapidez de seu metabolismo.

