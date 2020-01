Rafa Vitti faz yoga com a filha e encanta a web: “Lindos”

Os seguidores de Tata Werneck ficaram encantados na manhã desta segunda-feira (20), após ela compartilhar em seu Instagram um momento de pura fofura de Rafa Vitti com a filha, Clara Maria.

No post de Tata, Vitti aparece fazendo yoga com a filha no colo.

Apaixonada pela cena que viu, ela se derreteu na legenda da foto: “E esse pai que faz yoga com a filha? Rafa, você está atrapalhando meu objetivo de me casar várias vezes. Aula da querida @sasouzayoga @rafaavitti”.

A filha do casal faz o maior sucesso quando aparece nas redes sociais, e claro, rendeu muitos comentários e elogios para a pequena. “Muito princesinha”, disse uma seguidora, “Coisa mais fofa, meu Deus”, escreveu outra.