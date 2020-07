Rafa Vitti compartilha como está sendo quarentena com a família

Durante um bate papo com o Gshow, Rafael Vitti compartilhou como está sendo sua rotina na quarentena junto a família. Rafa, que mora com a esposa Tatá Werneck e a filha Clara. Ao conversar sobre Truque Vip, atração de truques de ilusionismo que participou no Domingão do Faustão de 2016, o ator faz uma comparação incrível falando sobre mágica. “Sem sombra de dúvidas, foi o nascimento da minha filha, Clara Maria, que é a alegria dos meus dias e das minhas noites”, conta.

“Embora seja trabalhoso cuidar de um bebezinho, é muito, muito, muito recompensador. Cada olhar dela é mágico, essa conexão e todo o processo de descoberta de nós, como pais, e dela, nesse mundo novo para ela, descobrindo tudo. Acho que isso é a mágica”, reflete o ator. Com a pandemia ele fica quase 24 horas em casa e, assim como muitas pessoas, está lidando com questões pessoais durante o processo.

“Ficamos bem de frente para nós mesmos, para as nossas questões, para os nossos problemas e as nossas virtudes também. Pudemos nos reconhecer sem todas as questões profissionais, de compromissos e coisa e tal”, explica. “Estávamos os dois em casa aqui com tempo, principalmente para poder criar nossa filha. Estar com ela nessa fase que passa tão rápido, que tantas coisas acontecem, e que não volta. Muitas vezes, por tudo estar uma loucura tão grande, nem percebemos que está passando e que podíamos estar aproveitando melhor. Então a quarentena trouxe isso para a gente, essa consciência de se fazer realmente presente com qualidade para a nossa filha”, finaliza.

