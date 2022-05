Rafa Silva reafirma compromisso com acesso à série A e lamenta calendário apertado do Cruzeiro

O Cruzeiro pode ter novidade para o duelo com o Grêmio, domingo, 8 de maio, no Independência, pela sexta rodada da Série B do Brasileiro. Após anunciar o atacante Rafael Silva, que agora será chamado de “Rafa Silva”, já está à disposição do técnico Paulo Pezzolano,

O jogador já estava em Belo Horizonte desde 18 de março, tendo contrato com a Raposa desde 29 de março passado. Porém, aida não tinha sido inscrito no BID, da CBF.

Rafa Silva tem pouca história no futebol brasileiro. Ele começou no Coritiba, em 2013 e rodou por Suíça, Japão e China, conseguindo boas temporadas no futebol asiático.

O atacante, de 30 anos, está um bom tempo sem grande sequência de jogos, tanto pela pandemia na Chiba e por uma lesao, em 2020, que o deixou entrar em campo apenas cinco vezes.Ele não atua por 90 minutos desde 26 de outubro de 2019, pelo Wuhan Zall, seu último clube. ele comentou sobre o calendário da Raposa no ano que para o jogador é muito apertado. Confira no vídeo acima.

O atacante da Raposa deve ter uma chance com Pezzolano diante do Grêmio- (Divulgação/Cruzeiro)

