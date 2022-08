Rafa Kalimann visita Salvador e confessa: ‘Um dos dias mais especiais que vivi’

Da Redação 03/08/2022 - 23:56 Compartilhe

O passeio de Rafa Kalimann por Salvador tem sido apaixonante para ela. Nesta quarta-feira (03), a ex-BBB compartilhou com seus seguidores alguns momentos felizes da viagem, como a visita à igreja do Senhor do Bonfim. “Hoje está sendo um dos dias mais especiais que já vivi. Preparados para acompanhar esse dia?”, escreveu. Kalimann esteve também na Feira de São, Joaquim, Ponta de Humaitá e no Pelourinho.

Mas o compromisso da influenciadora na Bahia foi o lançamento do Camarote Brahma Salvador para o carnaval de 2023. Ela é embaixadora da marca.

https://www.instagram.com/p/Cg0dxaEDJHd/

