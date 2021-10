Rafa Kalimann revela ‘perrengue’ em Nova York

Rafa Kalimann, que recentemente se mudou para Nova York para estudar, contou em suas redes sociais que tem passado por alguns perrengues na cidade norte-americana. Na última segunda-feira (25), a ex-BBB contou uma situação que passou em um restaurante.

No local, ela pediu o prato oferecido pelo garçom, sem entender muito bem do que se tratava. ela desabafou sobre ter recebido um waffle com frutas e frango frito, com açúcar no prato salgado. “Tinha açúcar no frango. Meu paladar não curtiu, não kkkkkkk”.

Rafa chegou a Nova York no domingo (24) e mostrou registros da paisagem e do apartamento onde irá morar durante a temporada na cidade. Recentemente ela explicou os motivos da partida.

“Estou de mudança agora por vários motivos. Quero estudar teatro. Preciso aprimorar o inglês. Comecei a aprender inglês na pandemia remotamente e nem sei se sei falar. Preciso aprender na vivência, na prática. Quero um momento para mim, sozinha. Acho que tem momentos na vida da gente que temos que aprender a desligar uma chavinha, principalmente quando você recebe muita projeção. Preciso me desligar, para me reencontrar. Vivi muito isso no Big Brother. Fico até o Natal. O futuro a Deus pertence. Vou para Nova York”, disse.

