Rafa Kalimann participará de novela da Globo ao lado de José Loreto

Rafa Kalimann já tem data para estrear nas novelas da Rede Globo. A ex-BBB irá participar de “Vai na Fé”, novela das sete da emissora, que tem data de estreia marcada para janeiro. Ela contracenará com o namorado, José Loreto, que viverá o cantor decadente Lui Lorenzo na trama de Rosane Svartman.





A ex-BBB já trabalhou como atriz em Rensga Hits!, série do Globoplay na qual interpretou uma influenciadora goiana e que acompanhava as notícias do mundo sertanejo. Ela também apareceu como ela mesma em um capítulo de “A Dona do Pedaço”, em 2019.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a participação da apresentadora do Casa Kalimann (2021) na novela durará alguns capítulos.





