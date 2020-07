Rafa Kalimann nega ser pivô da separação de Maiara e Fernando

Maiara e Fernando terminaram mais uma vez o namoro na última sexta-feira (10). A suspeita é que o pivô da separação seja a ex-BBB Rafa Kalimann. A modelo, no entanto, negou os boatos.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o motivo foi o cantor ter curtido a foto de uma amiga do casal de biquini. Rapidamente, muitos internautas investigaram quem seria a responsável e segundo o perfil do Instagram “Vem me buscar Hebe”, a curtida foi na foto da ex-BBB.

Em nota, a assessoria da modelo negou a suspeita. “Rafa é, há muitos anos, amiga de Fernando Zor e de Maiara, e a relação entre eles é respaldada no respeito, assim como as interações em suas redes sociais”, diz o comunicado.

