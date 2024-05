Após desabafos de Rafa Kalimann e Nadja Haddad, especialista explica causas de perda gestacional e morte prematura

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 13/05/2024 - 17:35 Para compartilhar:

Rafa Kalimann e Nadja Haddad usaram as redes sociais neste domingo, 12, para desabafar sobre suas experiências com a maternidade. Enquanto a influenciadora disse ter sofrido um aborto espontâneo, a apresentadora, que estava grávida de gêmeos, contou que um dos bebês morreu após o nascimento.

À IstoÉ Gente, o ginecologista e obstetra Luiz Fernando Pina, especialista em reprodução humana e endometriose e fundador da clínica Baby Center Medicina Reprodutiva, explica possíveis causas de perda gestacional e morte prematura de bebês.

Possíveis causas de aborto espontâneo

Segundo uma pesquisa divulgada em 2021 pela revista médica “The Lancet”, estima-se que, a cada minuto, 44 abortos espontâneos aconteçam no mundo. À entrevista, Luiz Fernando explica que a intercorrência acontece, mais frequentemente, até à 12ª semana de gestação — e, apesar de não apresentar causa aparente, pode estar relacionada a uma série de condições.

“Trombofilias, cromossomos alterados e doenças genéticas são apontadas como possíveis fatores de perdas gestacionais”, explica o médico, que destaca que uma perda gestacional pode ser considerada normal. “Sofrer mais do que um [aborto espontâneo] é passível de uma investigação mais aprofundada, não só na paciente, como no casal”, alerta o Luiz Fernando.

Morte de recém-nascidos

Quando se trata de morte de bebês recém-nascidos, o médico destaca que um dos possíveis motivos é o nascimento prematuro na gestação gemelar, como foi o caso de Nadja.

“É muito comum, na gravidez gemelar, a paciente ter algumas complicações. Uma das principais é a prematuridade, que está totalmente relacionada à morbidade e à mortalidade durante o nascimento”, diz Luiz Fernando, acrescentando que as intercorrências podem ter sido derivadas do tratamento de fertilização in vitro da apresentadora.

“Os tratamentos [de FIV] aumentam a chance de a paciente ter gêmeos em relação à concepção natural. E pacientes grávidas têm prematuridades porque o útero realmente não foi feito para ter dois bebês ao mesmo tempo — elas acabam tendo a bolsa rompida precocemente, dependendo do crescimento dos bebês, causando a prematuridade”, destaca.

Além disso, o médico conta que outra preocupação da gestação gemelar que é a chamada síndrome do transfusor–transfundido, quando um bebê “rouba” o sangue do outro e cresce muito mais do que o irmão.

Riscos do nascimento prematuro

Segundo Luiz Fernando, bebês nascidos prematuramente têm vários fatores de risco, mas um dos principais é a imaturidade pulmonar, que faz com que os recém-nascidos sofram insuficiência respiratória.

Além disso, os pequenos também podem ter o intestino perfurado e não pronto para digerir de forma adequada. Por fim, o terceiro grande risco são as infecções, já que recém-nascidos prematuros ainda não estão prontos para combatê-las adequadamente.