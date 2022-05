Rafa Kalimann mostra primeiro passeio internacional com irmãos: ‘Eles amaram!’

A Família Kalimann está em Londres! Rafa começou a compartilhar, nesta sexta-feira (06) a primeira viagem internacional que ela está fazendo com os irmãos. Nos stories, ela está contando os bastidores do passeio, como a chegada no aeroporto, o transfer e até o esquecimento do segredo do cadeado da mala.





Já no feed, a ex-BBB fez carão nos pontos turísticos e mostrou os lugares que ela gostou e quis apresentar para os irmãos.

A influencer está em Londres porque vai ser palestrante em um evento sobre empreendedorismo. Depois disso, a viagem continua em Portugal.