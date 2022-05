Rafa Kalimann leva sua cachorra, Angel, à praia pela primeira vez: ‘Tomou um caldo’

Rafa Kalimann levou sua cachorra, Angel, pela primeira vez à praia nesta segunda-feira (31), no Rio de Janeiro.

A apresentadora publicou uma série de fotos de vídeos em que mostra a cachorra da raça Spitz Alemão correndo e brincando na areia e tendo contato com a água do mar pela primeira vez.





“Levei minha princesa pra conhecer o mar hoje”, escreveu a apresentadora na legenda do feed. Nos stories, Rafa disse que Angel ficou um pouco assustada no começo, curiosa com a areia, mas que ela amou e chegou a “tomar um caldinho”.

“No começo ela ficou assustada, curiosa com a areia. Fui levando ela aos pouquinhos na água. Tomou um caldinho, mas querendo voltar. Não quis soltar ela ainda, esperei que o mar estivesse menos agitado. Mas mesmo assim ela amou”, disse a apresentadora.