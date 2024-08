Rafa Kalimann gasta R$ 15 mil com manutenção de cabelos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/08/2024 - 8:00 Para compartilhar:

Vivendo Jéssica em “Família é Tudo”, Rafa Kalimann tem investido pesado na manutenção de seu visual. A cada dois meses, a atriz gasta aproximadamente R$ 5 mil para manter seu megahair em perfeitas condições.

Ao site IstoÉ Gente, a extensionista Janny Mota Hair conta que Rafa utiliza megahair de 45 centímetros, feito com cabelos naturais do sul do Brasil — um dos tipos mais valorizados no mercado devido à sua qualidade e textura. O custo inicial para aplicar o alongamento chega a R$ 15 mil, e a manutenção periódica é essencial para garantir que o cabelo continue bonito e natural.

A técnica utilizada, que inclui a fixação de telinhas finas e o cuidado especial com a cor, exige uma manutenção rigorosa a cada dois meses. Esse processo não só assegura que o megahair permaneça fixo e saudável, mas também permite que Rafa mantenha a liberdade de movimentar e prender o cabelo sem causar danos aos fios naturais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Janny Mota Hair (@jannymotahair)