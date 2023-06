Rafa Kalimann faz desabafo sobre críticas ao seu corpo: ‘Todo dia’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/06/2023 - 16:51 Compartilhe

Não é de hoje que a influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann lamenta ser alvo de críticas nas redes sociais sobre sua aparência.

Na última segunda-feira, 19, a Rafa usou os Stories de sua conta no Instagram para rebater internautas e fazer um desabafo sobre a pressão que lhe fazem a todo momento.

Uma seguidora havia compartilhado em seu próprio Story uma publicação da ex-BBB, fazendo um comentário sobre Kalimann ser magra. “Eu ia responder só lá no direct, mas vamos aqui mesmo já que é todo dia, o tempo todo isso”, anunciou ela.

“Fica minha dúvida: triste por quê? Triste porque estou mais saudável do que nunca? Triste por que me vê feliz comigo mesma?”, começou.

“Se a consequência ‘triste’ de ter uma vida mais ativa, comprometida com meu bem-estar for eu não estar com o corpo dentro das expectativas de vocês, sinto muito, querida seguidora, não consigo te ajudar. E aí vai de você escolher ficar triste ou não”, rebateu.

Rcentemente, Rafa Kalimann usou o Twitter para comentar as críticas e listou os comentários que recebe.

“‘Tá na pedra’, ‘ela deve tá com alguma doença’, ‘acabada’, ‘assustadora’, ‘tá fumando crack’, ‘perdeu a essência’, ‘se trata, porque tá esquisita’, ‘você está dando medo’ + uns 4mil comentários. Era só uma foto de mais um momento feliz. Porque eu estava feliz. É só meu corpo, só meu”, desabafou.

Confira as publicações de Rafa Kalimann no Instagram e no Twitter:

