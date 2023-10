Rafa Kalimann fala sobre medo de ser ela mesma nas redes sociais: ‘Ansiedade’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/10/2023 - 19:49 Para compartilhar:

Rafa Kalimann, 30 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, 17, para falar sobre a sua atuação na web e confessou ter medo de ser ela mesma. Em uma série de vídeos publicados nos Stories no Instagram, a influenciadora explicou que sente angústia ao pensar nas críticas que pode receber.

A ex-BBB revelou que anteriormente ela conseguia falar sobre tudo.

“Um desabafo. Vai dar ruim, mas eu vou fazer! Ontem eu me peguei me perguntando… Estava fazendo um levantamento para um trabalho, enfim, porque eu não consigo, de fato, profundamente, ser a Rafa mais aqui nas redes sociais. E olha que a Rafa hoje é bem mais interessante do que a Rafa de anos atrás. Porque antes eu conseguia falar tudo, expor tudo, simplesmente ser eu. Por que que hoje está tão difícil para mim? Por que isso se tornou um peso de medo, de angústia, de ansiedade? Por que me dá ansiedade toda vez que eu exponho uma opinião, por mais simples que ela seja?”, questionou a famosa.

Rafa explicou que no dia anterior recebeu inúmeras críticas sobre um vídeo que fez lendo um texto de Clarice Lispector.

“As pessoas não leram o texto, não ouviram o que eu falei. Não tiveram o mínimo de interesse de interpretar e eu estou recebendo dezenas de textos me criticando profundamente porque no texto ela usa Jesus como exemplo de boa fé. E não que isso seja surpresa ou tenha necessidade de ressaltar, mas, talvez tenha necessidade de ressaltar sim, eu amo tanto Jesus. Eu me orgulho tanto. E é por isso que eu interpretei o texto em um lugar que faz total sentido”, esclareceu.

“Está tão complicado. Está difícil mesmo, assim. E não adianta falar: ‘Ah, tem que continuar’. Não, gente. É uma questão de saúde mental real. Eu não estou brincando. Gera ansiedade. Isso eu estou falando de um texto de palavras que nem são minhas, quanto mais uma opinião. E é por isso que a gente vai cada vez mais se distanciando e falando menos”, opinou.

Ainda nos vídeos, Rafa explicou o que, para ela, seria o motivo de receber ‘hate’ nos comentários.

“A minha teoria é de que as críticas ganharam muito mais forças depois do like nos comentários. A partir do momento que criaram o like no comentário, elas entenderam que ali era uma maneira delas ganharem notoriedade. Então, vou expor minha opinião, que vai ser contrária da maioria e isso vai chamar atenção, eu ganho notoriedade, atenção. Na maioria das vezes, são pessoas que são carentes. Infelizmente. Um regresso para a gente, né?”, ressaltou ela.

