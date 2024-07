Rafa Kalimann é processada em R$ 400 mil por comer salsicha ‘errada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/07/2024 - 21:08 Para compartilhar:

A influenciadora e agora atriz Rafa Kalimann estaria sendo alvo de um processo por uma razão para lá de inusitada. Ela foi flagrada com cachorro-quente durante o carnaval deste ano e acabou sendo registrada em fotos. O problema se deu porque a famosa era contratada por uma marca de salsicha concorrente daquela que aparece na imagem.

No registro, Kalimann, que era contratada da Perdigão, está ao lado da Seara. Por conta do flagrante, a influenciadora está sendo processada em mais de R$ 418 mil reais, segundo informação do site Notícias da TV.

De acordo com a publicação, a BRF S/A, empresa dona da Perdigão e da Sadia, teria entrado na Justiça sob alegação de quebra de contrato.

A ex-BBB havia sido contratada em dezembro para anunciar produtos da marca em suas redes sociais.

O contrato com Rafa Kalimann previa exclusividade de três meses, mas em fevereiro, a famosa apareceu no camarote N1, na Sapucaí, dançando em frente a um carrinho de hot dog da Seara, que é marca concorrente.

