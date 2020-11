Rafa Kalimann é pedida em namoro com música e fogos de artifício

Depois de passeio de barco com o músico Daniel Caon por Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, a influencer e ex-BBB Rafa Kalimann foi oficialmente pedida em namoro, com direito a jantar romântico, música composta por ele e uma explosão de fogos de artifício.

O pedido foi registrado no Instagram de Rafa, que mostrou todo espetáculo preparado pelo ex-Casa de Vidro, que inclusive cita em sua música o fato de que os dois quase se encontraram na casa do BBB20, mas ele acabou não sendo escolhido pelo público para entrar no reality.

“Ele fez uma música com a nossa história, bem assim, de trás pra frente”, disse a influencer, que não conseguiu esconder a emoção no vídeo.

“Em estado de choque. Queria escrever as coisas mais lindas nessa legenda, mas estou anestesiada. Obrigada por ser do jeitinho que você é @danielcaonoficial”, diz Rafa na legenda do vídeo, que pode ser conferido no fim do texto.

Além do jantar e da música, ao final, Caon brinca com Rafa que fez tudo aquilo para que ela o pedisse em namoro. Ele insiste, e quando ela finalmente cede e começa a fazer o pedido, é surpreendida com uma explosão de fogos de artifício e com um letreiro escrito “Quer namorar comigo?”.

Tudo em julho, quando os seguidores já especulavam que eles estivessem saindo. Em agosto eles foram flagrados juntos diversas vezes, confirmando o romance. Mesmo assim, Rafa negou que os dois estivessem namorando.

“Não [estamos namorando], porque eu não fui pedida em namoro e eu não estou disposta a pedir. Eu já dei o primeiro passo em mandar o direct. Tá tão gostoso, tá tão leve do jeito que tá. A gente tá seguindo de uma maneira tão fluida que eu falei: ‘Caon, se melhorar, estraga’. De tanto que tá gostoso”, confessou na época em que os rumores começaram.

