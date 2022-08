Rafa Kalimann e José Loreto iniciaram romance nos bastidores do ‘Domingão’, diz site

Rafa Kalimann e José Loreto foram flagrados na última semana juntos em uma praia no Rio de Janeiro. De acordo com o jornal Extra, o romance entre o ator de “Pantanal” e a ex-BBB teria começado nos bastidores das gravações do “Domingão com Huck”, onde ambos estiveram formando o júri da semifinal do “Dança dos famosos”.







Logo após o encontro no programa da rede Globo, Rafa viajou para fazer um trabalho voluntário em Moçambique, na África. Na ocasião, ela tinha acabado de terminar um breve romance com Bruninho, jogador da seleção brasileira de vôlei.

Ao retornar, Rafa e José Loreto se aproximaram ainda mais, com direito a um comentário picante do ator em um vídeo da apresentadora de biquíni. “Nhac”, escreveu Loreto no dia 17 de julho.

Na última sexta-feira, eles foram fotografados na Praia da Joatinga, próximo à casa do ator. Rafa estava acompanhada da sobrinha, e Loreto levou a filha Bella, de 4 anos, do casamento que teve com a atriz Debora Nascimento.

Antes de Bruninho, Rafa teve um romance com João Vicente. Já Loreto viveu um relacionamento longo, “mas sem rótulos”, com a DJ Bruna Lennon e andou dando uns beijos na ex-BBB e cantora sertaneja Gabi Martins, amiga de Kalimann.