Rafa Kalimann e José Loreto assumem relacionamento em evento

Rafa Kalimann e José Loreto assumiram que estão juntos no tapete vermelho do especial Caetano Veloso, que acontece neste domingo (7), no Rio de Janeiro, para celebrar os 80 anos do cantor. Os rumores de que o ator de Pantanal e a apresentadora estavam juntos começou a circular após os dois serem fotografados juntos em uma praia, acompanhados de Bella, filha do antigo casamento de dele com Débora Nascimento, e de Sofia, sobrinha e afilhada dela.

Logo depois, um vídeo da ex-BBB em uma festa fazendo uma vídeo chamada deu o que falar entre internautas, que afirmavam ter visto o ator na imagem da tela do celular de Rafa.