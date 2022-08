Rafa Kalimann diz que passou fome e que perdeu virgindade aos 13 anos; vídeo

Da Redação 10/08/2022 - 2:12 Compartilhe

Rafa Kalimann deu uma entrevista ao “Quem Pode Pod”, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, nesta terça-feira (9), e fez revelações sobre a sua vida.

A apresentadora e influencer, que está estreando como atriz na série “Rensga Hits”, da Globoplay, contou que sonhava em ser atriz desde criança, que perdeu a virgindade aos 13 anos e que chegou a passar fome.

“Sempre fui [namoradeira]. Comecei a namorar com 13 anos e nunca mais parei. O primeiro beijo foi aos 11. [Perdi a virgindade] aos 13. Aos 15 anos fui morar com ele [o primeiro namorado]. Não deu certo, ele me traiu”, contou Rafa.

“Meu pai me treinava para falar no Faustão. Ele me colocava para ver o Faustão e falava ‘essa reposta é ótima’. O que eles tinham eles venderam para eu seguir o meu sonho. Eles me prepararam para ir a São Paulo, nunca tinha ido”, disse ao explicar que saiu de casa aos 14 anos para modelar.

“Foi horrível em São Paulo, passei lá cinco anos, não deu certo, passei fome. Eu venho de família pobre. Meu pai me mandava 120 reais para passar o mês, morava em república de modelos. Não me encaixava [no padrão de modelos], emagrecia, emagrecia, e não chegava nos 90 de quadril, porque tenho mais bumbum e coxa e isso me frustrava. Não deu certo. Voltei para a casa dos meus pais frustradíssima”, contou.

A entrevista de Rafa no “Quem Pode Pod” foi gravada antes dela assumir seu namoro com o ator José Loreto, então nem o ator nem o relacionamento dos dois foi abordado.