Rafa Kalimann dispara sobre críticas por seu papel em novela da Globo: ‘Não subestimem’

Falta pouco para a influenciadora Rafa Kalimann, 30 anos, estrear em novelas na telinha da Globo. Após sua participação na série sertaneja Rensga Hits (Globoplay), a ex-BBB dará vida a uma vilã em ‘A Vovó Sumiu’, trama que substituirá Fuzuê, folhetim das 19h da emissora.

Rafa chegou a gravar cenas em ‘Vai na Fé’, de 2022, que foi exibida no mesmo horário, mas teve de ser substituída devido a críticas da classe artística pela falta do DRT (registro de trabalho profissional para atores). Pouco tempo após a polêmica, Rafa conseguiu a emissão do documento e tratou de compartilhar a alegria com seus seguidores nas redes sociais.

Já escalada na obra dirigida por Fred Mayrink, a ex-modelo desabafou sobre as críticas que recebeu por decidir seguir a carreira de atriz.

“É realmente importante as pessoas esperarem ver isso [o DRT] e entender que as coisas demandam tempo. Não tirei o DRT da noite para o dia. Eu apresentei realmente a minha documentação. Trabalhei e suei muito”, disse ela em bate-papo para o Splash UOL, publicado nesta terça-feira, 7.

“Que não subestimem o que eu posso oferecer no meu trabalho. Eu tenho me esforçado para isso. Talvez não seja o melhor do mundo agora, mas vou continuar me esforçando e me profissionalizando para isso, como eu faço com tudo”, avisou a influenciadora, que contabiliza mais de 21 milhões de seguidores em sua conta no Instagram.

