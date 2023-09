Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/09/2023 - 12:13 Compartilhe

A influenciadora Rafa Kalimann revelou durante participação do programa “Sobre Nós Dois”, do GNT, apresentado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet, que já descobriu a traição de um ex-namorado ao mexer em seu celular. Segundo ela, não gosta de mexer no telefone do parceiros mesmo com autorização “porque tem medo de achar” coisas.

“Ele recebeu uma mensagem de uma ex dele na hora que eu estava com o telefone, selecionando as fotos. Era uma resposta comprometedora. Eu abri na hora! Não era coisa boba, não. Era coisa de meses, era coisa séria”, lembrou.

Recém solteira após terminar o namoro de quatro meses com empresário Antonio Bernardo Palhares, a famosa revelou que mantém contato com todos seus ex-parceiros através das redes sociais.

