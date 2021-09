Rafa Kalimann compartilha vídeo com a avó: ‘O melhor de mim’

Rafa Kalimann fez uma homenagem à sua avó, Dona Marcina, que morreu em 2019 aos 94 anos e que faria aniversário neste domingo (19).

A influenciadora compartilhou um vídeo do seu último encontro. “Hoje ela completaria 96 anos, me lembro dessa nossa última conversa, ela chora sentindo a despedida, e era. Eu também senti mesmo sem querer aceitar. No entanto eu sorri. Minha avó via o mundo pelos sonhos e dava conselhos através dessa inocência, o que nos ensinou que podemos viver sem qualquer coisa, menos esperança. Eu sorri por por ter tido a oportunidade de ter tanto ela em mim. O melhor de mim. Aproveitem cada momento com os seus. Dona Marcina, minha avó, foi a mulher mais foda que conheci”, disse a ex-BBB.

Diversos amigos famosos ficaram emocionados com a homenagem. “Amiga, também sinto muita saudade da minha”, disse a modelo Mariana Goldfarb. “Quanto amor”, disse o ator Felipe de Carolis.

