Rafa Kalimann comemora aniversário de 32 anos em chácara em Goiânia; saiba como foi

A ex-BBB Rafa Kalimann completou 32 anos nesta quarta-feira, 2, e aproveitou para celebrar em grande estilo, em uma chácara em Goiânia, Goiás. Com direito a um bolo temático, a comemoração contou com a presença de amigos e do namorado, Nattan.

A apresentadora compartilhou registros do momento pelo stories do Instagram. Em um dos vídeos, Rafa mostra detalhes da decoração – planejada pela empresa Vero Festas -, com direito a fogueiras, tochas e luzes de quermesse. “Era para ser só uma resenha, mas vocês sabem que eu não sei brincar”, se divertiu.

A festa temática tinha inclusive um dress code, look sertanejo com chapéu e fivela, e música ao vivo, a cargo da dupla VH & Alexandre.

A hora do parabéns foi marcada pelo “bolo especial” entregue por Nattan, que continha uma foto da apresentadora fantasiada de coelho, de quando ela participou do BBB20.

Homenagem do namorado

Nattanzinho também não perdeu tempo em compartilhar sua homenagem à amada com os seguidores: “É lindo o jeito que leva essa vida, com tanta leveza, e ver que por onde passa trás alegria na vida das pessoas. Obrigado por me fazer tão feliz e me ensinar tanto coisa. Parabéns Rafaella você realmente é um ser bem especial”, legendou em uma postagem no Instagram.