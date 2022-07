Rafa Kalimann chora em missão em Moçambique: ‘Me pego indignada’

Rafa Kalimann já voltou ao Brasil, mas resolveu compartilhar um vídeo de quando estava na missão humanitária em Moçambique nesta sexta-feira (15). No vídeo, a ex-BBB aparece aos prantos. “Eu me pego indignada tantas vezes, questionando Deus, a humanidade, o lugar pra onde estamos indo, a velocidade com que estamos equivocando nossos valores”, começou.

“Se eu olho pra realidade de dor do outro e não sinto nada, eu preciso rever quem eu sou.

Se isso não agride, não me faz ao menos querer mudar algo, eu preciso repensar o lugar que ocupo. Se pra mim, a empatia, o agir, a condição da ação, está rotulada a algo ou lugar, se eu me incomodo mais com o que o outro faz do que com a dor de quem precisa daquele ato, se pra mim existe um ‘perfil’ pra fazer ou não, ou que tem dia, lugar e hora, eu viveria em constante equívoco do que é a palavra: AMOR”, disse.

Nos stories, a influenciadora contou como tem sido a volta. Já no Twitter, ela falou sobre, malária e as formas de transmissão da doença e o tratamento.

