Rafa Kalimann agradece apoio após sofrer aborto espontâneo e diz: ‘Ainda entenderei o propósito’

Da Redação 14/05/2024 - 9:39

Rafa Kalimann voltou às redes sociais, após ter sofrido um aborto espontâneo. Ela esperava um filho, junto com o ator Allan Souza Lima. Na web, a influenciadora agradeceu às mensagens de apoio que recebeu.

“Precisava vir aqui agradecer vocês pelas mensagens que eu venho recebendo, não só as mensagens de carinho, apoio e acolhimento, mas também os relatos de vocês”, começou Rafa.

“De alguma maneira eu dei um propósito novo para essa dor na minha vida, e ouvir tantos relatos de mulheres agradecendo até por eu ter dado voz a essa questão me fortaleceu muito ontem, ressignificou muita coisa para mim”, seguiu.

Na sequência, fez um desabafo: “Eu confesso que eu pensei que eu jamais fosse abrir essa câmera e dar play esse vídeo para abrir meu coração e compartilhar de tamanha dor que eu tenho vivido”.

“Eu me esforço para confiar que ainda entenderei o propósito. Porém, por agora, só sei sentir muito”, finalizou.

Rafa Kalimann assumiu relacionamento sério com Allan Souza Lima em março deste ano. Na época, ela publicou fotos do casal durante ensaio e apresentação do ator no espetáculo ‘Paixão de Cristo’ em Nova Jerusalém, em Pernambuco.