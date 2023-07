Rafa Kalimann abre álbum de viagem a Ibiza ao lado do namorado: ‘Experiências diferentes’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/07/2023 - 21:42 Compartilhe

A apresentadora e influenciadora digital Rafa Kalimann está curtindo um passeio daqueles ao lado do noamorado, o empresário Antônio Bernardo Palhares.

E o lugar escolhido para o passeio romântico do casal foi nada menos que Ibiza, na Espanha,

Nesta sexta-feira (07), a ex-BBB resolveu abrir seu álbum de viagens e compartilhou com os seguidores no Instagram os registros desse momento ao lado do amado.

“Como amo conhecer novos lugares, comidas, viver experiências diferentes. Tá sendo um mergulho esses dias na Espanha, amando, literalmente”, escreveu ela na legenda da publicação.

Nos cliques, Rafa e Antônio surgem em clima de romance, curtindo as delícias dos restaurantes e cenários paradisíacos.

Os dois estão juntos desde março deste ano, dois meses após chegar ao fim o namoro da ex-BBB com o ator José Loreto, que durou seis meses.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

