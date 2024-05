Rafa Justus reúne mãe e madrasta em spoiler de sua festa de 15 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/05/2024 - 14:22 Para compartilhar:

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafa está prestes a completar 15 anos. E para garantir que a festa seja um sucesso, ela está participando dos prestativos e até já deu um spoiler do que os convidados podem esperar.

Na última quinta-feira, 16, a influenciadora fez a degustação dos pratos que serão servidos na festa e compartilhou com seus seguidores no Instagram. Ao lado da mãe e da madrasta, Ana Paula Siebert, ela deu detalhes do cardápio.

Nas imagens, é possível conferir a decoração das mesas, os pratos principais a serem servidos e as sobremesas.

Em uma sequência de Stories, a jovem esclareceu que seria um “spoiler” dos “15 anos da Rafa”.

A mãe coruja também compartilhou os registros das três em volta da mesa fazendo a degustação do cardápio que será servido na festa.

“Degustação da festa de 15 anos da Rafa”, escreveu ela, exibindo alguns pratos e doces.

Ao final, as três loiras fizeram um brinde para celebrar a ocasião. “Obrigada, Ana Paula Siebert, por estar com a gente nesse momento especial”, agradeceu a apresentadora.

A festa de 15 anos de Rafaella Pinheiro Justus está marcada para o dia 21 de julho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @ronda_celebs23