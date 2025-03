Rafa Justus reflete sobre importância de pedir ajuda: ‘Eu não estou dando conta’

A influenciadora digital Rafa Justus, filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, desabafou nas redes sociais na madrugada desta segunda-feira, 10. Em um vídeo no Instagram, a garota de 15 anos falou sobre a importância de pedir ajuda quando as coisas ficam difíceis.

“Eu não estou dando conta… Em algum momento da vida, todo ser humano já precisou lidar com essa frase em diferentes circunstâncias, seja em trabalho, estudos, família, relacionamentos em geral e até mesmo saúde física e mental”, confessou para os seus seguidores.

“Conforme o tempo vai passando, as responsabilidades se acumulam, as demandas sobre você te sobrecarregam, a exaustão chega e esse sentimento de insuficiência toma conta de você. Se tem um ponto que eu quero chegar com tudo isso é que a verdade é uma e ela é universal: não dar conta de tudo é normal.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafaella Justus (@rafapinheirojustus)

Ao longo do vídeo, Rafa reflete sobre a vida e afirma que errar é humano e faz parte da nossa trajetória. “Nosso problema maior é nos forçarmos a acreditar que temos que enfrentar tudo isso sozinhos. Então, meu conselho maior é respire, se priorize, peça ajuda quando necessário e seja gentil consigo mesmo.”

“A nossa mente nos força a acreditar que nós conseguimos abraçar o mundo em um curto período de tempo, estar com mil pessoas ao mesmo tempo em mil circunstâncias diferentes. Quando, na verdade, a única pessoa que a gente precisa estar é com nós mesmos.”

Nos comentários, os pais da garota demonstraram apoio à fala. “Filha, que orgulho dessa sua clareza, sua mente privilegiada e sua sensibilidade! Nem parece que tem apenas 15 anos!”, escreveu Justus. “Que lindo ver você crescendo com essa clareza da vida e com essa maturidade. Te amo e estarei sempre aqui, mesmo não dando conta de tudo”, comentou Ticiane.