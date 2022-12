Rafa Justus homenageia César Tralli nas redes sociais: ”Paidrasto’ que a vida me deu’

Cristiani Diasi Cristiani Dias - https://istoe.com.br/autor/cristiani-dias/ 23/12/2022 - 21:00 Compartilhe

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus. usou suas redes sociais nesta sexta-feira (23) para homenagear seu padrasto, jornalista César Tralli, que hoje completa 52 anos. No Instagram, ela publicou uma montagem de fotos que reúne vários momentos em família com Tralli.





“Dia desse ser humano que me fez com que eu me sinta ainda mais importante com o papel de enteada/filha. Bis, obrigada por me receber de braços abertos há 9 anos e meio para começar sua nova jornada de vida na nossa família. Eu sou muito grata por você ter entrado nela, me amado imensamente e incondicionalmente! Eu te amo e tento retribuir a cada dia que passa tudo que vc faz e já fez por mim nessa vida. Te amo absurdamente. Você é o “paidrasto” que a vida me deu e que aprendi a amar!” escreveu.

Ticiane Pinheiro e César Tralli estão juntos desde 2013, e se casaram em 2017 em uma cerimônia em Campos do Jordão, em São Paulo. Em 2019, tiveram a primeira filha juntos, Manuella.

Confira:





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ✨Rafaella Pinheiro Justus✨ (@rafapinheirojustus)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias