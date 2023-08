Rafa Brites passa por cirurgia de explante de silicone e reflete: ‘Nunca romantizar cirurgias’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/08/2023 - 1:40 Compartilhe

Rafa Brites usou o Instagram nesta sexta-feira, 4, para conversar com seguidores após uma cirurgia de explante de silicone. A apresentadora já havia falado sobre seu desejo de realizar o procedimento após a amamentação dos filhos Rocco (6) e Leon (1), frutos de seu casamento com Felipe Andreoli.

Na rede social, Rafa fez um longo desabafo — e alerta — sobre o risco das cirurgias eletivas (aquelas que não são consideradas urgentes).

“Deu tudo certo, fiz o explante que eu tanto queria, estou sem silicone. Nunca tive problemas com o silicone, não tive Doença do Silicone, foi uma questão minha, com a minha própria história, minha própria trajetória, que me fez ter essa vontade de tirar o silicone. E mais do que tudo, vir aqui dizer para nunca ninguém romantizar cirurgias”, começou a apresentadora.

Doença do Silicone: tudo o que você precisa saber

“Você tem que ter a consciência dos riscos que você toma, sempre. Toda cirurgia inclui riscos, você precisa procurar profissionais que estejam aptos, espaços que estejam aptos. Procure ajuda profissional para lidar com o seu psicológico […] Quando eu coloquei o silicone era muito nova e acho que eu não entendia, acho que não tinha maturidade. Não me arrependo, mas voltando lá atrás ninguém nunca pensou profundamente comigo por que eu queria colocar silicone, que era muito mais por pressão social e estética, do que um desconforto com o meu corpo”, refletiu.

Na sequência, ela tranquilizou seguidores e agradeceu o médico que realizou seu procedimento.

