Rafa Brites marca explante de silicone após desistir três vezes do procedimento: ‘Medo da cicatriz’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/07/2023 - 21:46 Compartilhe

A apresentadora Rafa Brites, 36 anos, compartilhou um desabafo, nesta quarta-feira (19), com seus seguidores do Instagram. Ela informou que está pronta para se submeter a uma cirurgia, no dia 4 de agosto, para realizar o explante das próteses de silicone.

“Meu cérebro está sendo consumido pela cirurgia que eu vou fazer dia 4 de agosto, de explante de silicone. Faz tempo que eu estou para fazer, mas estava sem coragem, morro de agonia de cirurgia”, iniciou ela em uma série de vídeos nos Stories.

Rafa já havia marcado de fazer o procedimento outras três vezes, mas acabou desistindo por receio de como ficará o resultado.

Mãe de Rocco, 6, e de Leon, 1 ano, e esposa do também jornalista Felipe Andreoli, 43, ela explicou como será a cirurgia.

“Tenho medo da cicatriz. Eu vou ter que fazer o ‘T’ [tipo de corte para retirar o silicone], colocar um pouquinho de gordura, porque no meu caso, depois que eu amamentei, fiquei só pele e as próteses, não sei o que aconteceu com as minhas glândulas. Então, tem que colocar uma gordurinha para dar pelo menos um volume”, destacou.

Recentemente, Rafa Brites falou sobre o assunto com seus seguidores e contou que tinha a opção de fazer a troca, mas disse que já havia se decidido por ficar sem.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rafa Brites (@rafabrites)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias