Rafa Brites leva picada de marimbondo e mostra braço inchado: ‘Parecia agulha’

Rafa Brites fez um Stories no Instagram para mostrar a picada de levou de um marimbondo. Na rede social, a apresentadora exibiu o braço inchado e falou da experiência ruim que teve.

“Nessa semana eu levei a picada mais doída da minha vida. Olha que sou do sítio, fico muito no sítio, já levei picada de um monte de coisas. Mas fui picada por um marimbondo, que não sei nem dizer a dor que senti. Postei foto e me disseram que era marimbondo caçador, do cavalo, do cão, não sei”, começou ela.

Brites ainda falou da dor que sentiu na hora: “Às vezes não tomo nem anestesia no dentista, de tão resistente à dor que sou. Mas parecia que estavam enfiando uma agulha dentro da minha alma”.

“Entrou e grudou no meu punho. Fiquei tentando respirar. Tem gente que reage, mas eu fiquei quieta, me concentrando para respirar. Minha irmã, depois, me disse que resisti muito bem, porque é uma das picadas mais doloridas do mundo”, completou.

Veja a foto do braço de Rafa Brites:

