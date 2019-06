Rafa Brites lamenta morte de gatinho resgatado em bueiro

Rafa Brites deixou seus seguidores emocionados nessa terça-feira (18). A apresentadora contou que o seu dia foi dedicado a um gatinho que resgatou em um bueiro. No fim do dia, ela lamentou a morte do bichinho. “Infelizmente o meu querido Gigante não resistiu. Mas partiu com todos os cuidados, quentinho, medicado com carinho na cabeça e eu ansiosamente esperando por ele”, disse ela, chateada.

No início da tarde, Rafa publicou uma imagem do gatinho em seu feed para falar sobre a chegada dele. “‘Quando algo assim muda seus planos..Não eu não sou uma pessoa de gatos. Mas esse é meu gato o gigante, e se for a vontade de Deus e ele resistir esses dias de internação (ele nao esta se mexendo, eu e o @rodrigo_vinhas o tiramos de dentro de um bueiro) ele viverá com a nossa familia.’ Meu amor @andreolifelipe me fez chorar hj com o post. Mas a verdade é que ele nunca gostou de gatos e hoje quando eu liguei e disse: vou cuidar dele depois achamos alguém para adotar. Ele respondeu: amor esquece, ele ja é nosso!”, escreveu.

“Ps: Talvez ele seja ela, os veterinários acharam melhor nao mexer muito porque ele (a) estava com muita dor. Ps 2 : Patricia e Juliana do Entre Patas e Pelos, vocês foram umas fofas. Ps 3 : Empresário fodão (você sabe que é você, rsrs). Obrigada por me esperar os 40 minutos que me atrasei para nossa reunião.#”, completou ela.

Nos Stories, a apresentadora detalhou um pouco mais da saga desde quando encontrou o gatinho, e ainda afirmou que se dedicou tanto a ele, que acabou se atrasando para um encontro profissional que tinha.

Confira o post de Rafa nas redes sociais abaixo: