Rafa Brites fala sobre vida sexual com Felipe Andreoli: ‘Motel é vida, vai nesse bem nojentão’

Rafa Brites respondeu com bom humor o questionamento de um seguidor, nesta terça-feira (17), em seu Instagram, que lhe perguntou como andava sua vida sexual agora que ela tem dois filhos pequenos.

De pijama em sua cama, a apresentadora, que é casada com Felipe Andreoli, disse que tem sido um desafio e entender que às vezes não dá, mas brincou dizendo que o “ideal” é ir para um motel, de preferência um “bem nojentão”.





“Não é fácil. Você combina, bora os dois, aí as crianças acordam a noite inteira, e no dia que seria que a gente ia sair, a noite a gente se olha, come e aí quer dormir. Então tem que realmente amar muito, entender esses momentos, quando dá pra dar uma escapadinha dá, quando não dá, não dá, não ficar se cobrando…”, disse.

“Motel é vida, porque em casa com criança é difícil. Vai nesse bem nojentão, já pega aquele espírito da putaria, pra já dar aquele up, já pega aquela áurea. Porque motel tem esses espíritos viu? Porque nesses lugares acontece muita loucura”, finalizou.

Rafa e Andreoli são pais de Leon, de pouco mais de 2 meses, e Rocco, de 5 anos. Eles são casados desde 2011.