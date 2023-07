Rafa Benítez é apresentado oficialmente como técnico do Celta

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/07/2023 - 12:32 Compartilhe

O espanhol Rafa Benítez foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira (3) como novo técnico do Celta, onde seu objetivo inicial é “competir em cada jogo” para poder ter mais ambições no futuro.

“Gosto de competir para vencer, mas sei qual é a situação e agora vamos competir em cada jogo, depois veremos outros objetivos a longo prazo”, disse Benitez na entrevista coletiva de sua apresentação.

O treinador, que estava sem clube, assinou um contrato de três temporadas com o Celta, que terminou o último Campeonato Espanhol na 13ª posição.

“Estou acostumado a tentar ganhar sempre, inclusive em equipes que não podiam ganhar. Gosto de melhorar, competir, sou realista e busco esse equilíbrio. Sei que não vai ser possível vencer sempre, mas é preciso construir uma base para a equipe crescer e ser competitiva”, disse.

Com passagens vitoriosas por Valencia, Liverpool e Chelsea, Benítez estava livre no mercado desde que foi demitido do Everton da Inglaterra, no início do ano passado.

Ele afirmou que, desde então, recebeu “mais de 20 ofertas, mas muitas eram muito longe, em outro continente, por muito mais dinheiro”.

“Depois de passar por China, Itália, Inglaterra, Espanha, no final você diz: ‘vou tentar estar em uma das maiores ligas, perto da minha família e buscar um projeto em que posso trabalhar efetivamente'”, explicou Benítez.

O novo técnico do Celta, que completará 100 anos em agosto, destacou que é um “orgulho” estar à frente da equipe em seu centenário.

Já nesta semana, ele vai comandar as primeiras atividades com os jogadores, que nesta segunda-feira começaram a passar pelos exames médicos para dar início à pré-temporada.

gr/iga/cb/aa

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias