Raducanu vence US Open e se torna primeira campeã de Grand Slam a sair do qualifying

Aos 18 anos, a britânica Emma Raducanu conquistou neste sábado o US Open e se tornou a primeira tenista a sair da fase de qualifying a alcançar um título de um torneio de Grand Slam

Em Nova York, Raducanu venceu a canadense Leylah Fernández, de 19 anos, por 6-4 e 6-3 em 1 hora e 51 minutos na quadra central de Flushing Meadows.

Número 150 do ranking mundial, a tenista britânica também é a vencedora mais jovem de um Grand Slam desde a russa Maria Sharapova em 2004 e a primeira a vencer o Aberto Americano sem perder um set desde Serena Williams em 2014.

Além de ser seu primeiro título em um dos quatro principais torneios do circuito tênis (US Open, Aberto da Austrália, Roland Garros e Wimbledon), Raducanu rompeu uma série de 44 anos sem vitórias de tenistas britânicas mulheres em um Grand Slam. A última vez aconteceu em 1977, em Wimbledon, com Virginia Wade, que também foi a última representante da Grã-Bretanha a vencer no US Open, em 1968.

– Dados sobre Emma Raducanu:

Sobrenome: Raducanu

Nome: Emma

Nacionalidade: Britânica

Data de nascimento: 13 de novembro de 2002 (18 anos)

Local de nascimento: Toronto (Canadá)

Residência: Londres (Reino Unido)

Altura: 1,75 m

Posição no ranking WTA: 150º







Títulos: 1

Títulos de Grand Slam: 1 (US Open 2021)

Treinador: Andrew Richardson (GBR)

Campanha no US Open 2021:

Qualifying:

Primeira rodada: venceu Bibiane Schoofs (HOL) 6-1 e 6-2

Segunda rodada: venceu Mariam Bolkvadze (GEO) 6-3 e 7-5

Terceira rodada: venceu Mayar Sherif (EGI) 6-1 y 6-4

Quadro principal:

Primeira rodada: venceu Stefanie Voegele (SUI) 6-2 e 6-3

Segunda rodada: venceu Shuai Zhang (CHN) 6-2 e 6-3

Terceira rodada: venceu Sara Sorribes (ESP) 6-0 e 6-1

Oitavas de final: venceu Shelby Rogers (EUA) 6-2 e 6-1

Quartas de final: venceu Belinda Bencic (SUI) 6-3 e 6-4

Semifinal: venceu Maria Sakkari (GRE) 6-1 e 6-4

Final: venceu Leylah Fernández (CAN) 6-4 e 6-3

gbv/gfe/lca

