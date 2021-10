Raducanu joga mal e é eliminada na 1ª partida após o US Open Tenista caiu na estreia de Indian Wells

O conto de fadas da britanica Emma Raducanu parece ter chegado ao fim. Na noite desta sexta-feira ela foi eliminada em sua primeira partida após o US Open onde conquistou o título saindo do qualifying e fazendo história no tênis.

Raducanu, 22ª do mundo, foi derrotada pela bielorrussa Aliaksandra Sasnovich , 100ª colocada, por 2 sets a 0 com contundentes 6/2 6/4.

Sasnovich errou apenas quatro bolas no primeiro set. No segundo, Raducanu até que equilibrou as ações, mas a jovem de 18 anos sucumbiu sendo quebrada no fim.

Ela se tornou a primeira britânica a vencer um Slam desde Virginia Wade em 1977 e agora amarga queda precoce em seu primeiro evento.

