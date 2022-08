Raducanu atropela Azarenka e avança para terceira rodada em Cincinnati

reuters 17/08/2022 - 20:28 Compartilhe

(Reuters) – A tenista britânica Emma Raducanu avançou à terceira rodada do Aberto de Cincinnati com uma vitória esmagadora por 6-0 e 6-2 sobre a bielorrusa Victoria Azarenka nesta quarta-feira, sinalizando que está em forma para sua defesa de título no Aberto dos EUA.

Pela segunda partida consecutiva, Raducanu fez uma exibição dominante, precisando de apenas 62 minutos na quadra central para eliminar a bicampeã do Aberto da Austrália, depois de vencer Serena Williams por 6-4 e 6-0 na primeira rodada do torneio.

“Eu estava jogando uma grande partida, com certeza, e para jogar contra Vika eu tive que me manter focada o tempo todo”, disse Raducanu em uma entrevista pós-jogo na quadra. “No segundo set, pude sentir os momentos importantes e alguns pontos de virada que poderiam ter tornado o segundo set realmente difícil”.

“Estou muito satisfeita com a forma como me agarrei, e servir naquele último jogo foi muito difícil.”

Raducanu, que não vence um torneio desde a surpreendente conquista do título do ano passado em Flushing Meadows, parece estar novamente no ritmo para o último Grand Slam da temporada, que acontece entre 29 de agosto a 11 de setembro, em Nova York.

Muito parecida com a jogadora que surpreendeu o mundo do tênis um ano atrás, com sua exibição mágica em Flushing Meadows, Raducanu teve todas as partes de seu jogo funcionando, acertando cinco aces e desencadeando uma série de bolas perfeitas.

Na próxima rodada, Raducanu enfrenta a sétima cabeça de chave, a norte-americana Jessica Pegula.