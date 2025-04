Radiografia indica ‘leve melhora’ no quadro clínico do Papa

VATICANO, 1 ABR (ANSA) – O papa Francisco foi submetido a um exame de raios X que mostrou “leves melhoras no quadro infeccioso pulmonar”, de acordo com boletim divulgado nesta terça-feira (1º) pela Sala de Imprensa do Vaticano.

Segundo o porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni, a situação do pontífice de 88 anos, que passou quase 40 dias internado para tratar uma pneumonia bilateral e recebeu alta em 23 de março, “permanece estável”, e “os exames de sangue mostram valores dentro da norma”.

“A radiografia torácica realizada nos dias passados indica uma melhora no quadro infeccioso pulmonar. Todos os tratamentos continuam: registram-se melhorias do ponto de vista motor, respiratório e no uso da voz”, salientou o Vaticano.

Ainda de acordo com o boletim, “a oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais é concentrada principalmente durante as horas noturnas e quando necessário”.

Francisco também realiza “atividades de trabalho” sentado à escrivaninha e concelebra a missa todas as manhãs na capela do segundo andar da Casa Santa Marta, sua residência oficial no Vaticano. “O humor do Papa é bom. Ele recebe muito afeto por parte de todos”, concluiu o boletim.

A Santa Sé, no entanto, ainda não informou que o pontífice terá condições de participar das celebrações da Semana Santa, entre 13 e 20 de abril. (ANSA).