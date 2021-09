Radialista vive em ilha há mais de 30 anos e é conhecido como ‘Tarzan pernambucano’

Há mais de três décadas, o radialista Amaro Tibúrcio, de 70 anos, mora sozinho em uma ilha localizada no município do Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana do Recife, em Pernambuco.

De acordo com reportagem do portal UOL, ele tem um jeito comunicativo, que talvez seja herança dos tempos em que ele trabalhou como radialista. Além disso, o portal de notícias afirma que a cada palavra que ele diz ou a cada informação que ele traz, fica mais evidente a comparação com o personagem Tarzan, como é conhecido.

Segundo a reportagem, o “Tarzan pernambucano” se dedica à preservação da natureza e tenta despertar consciência ecológica em quem passa pela ilha. Ele também vive de uma forma bastante simples: não tem celular e nem televisão.

No entanto, ele não está por fora de todos os acontecimentos recentes. “Um dos meus filhos me falou tudo sobre essa pandemia. Ele teve muito cuidado comigo. Antes disso, eu passava pelos lugares, via as televisões e parava para ver as coisas, saber das notícias”, afirmou.

