Radialista chama Vitinho de ‘m****’ em transmissão; Flamengo e atacante repudiam Gilson Ricardo, da Super Rádio Tupi, disparou crítica durante transmissão do jogo entre o Rubro-Negro e Athletico-PR

O radialista carioca Gilson Ricardo, da Super Rádio Tupi, fez uma crítica na transmissão do jogo entre Flamengo e Athletico-PR que gerou muita repercussão. Ao falar sobre o atacante Vitinho, do Fla, o jornalista acabou chamando o atleta de ‘m****’.

– Tá vendo Vitinho, você que está agora no banco, viu como que é? Seu m****. É isso – afirmou.

Flamengo e Vitinho repudiam

Através de sua conta oficial no Twitter, o Flamengo se manifestou sobre o ocorrido. O clube repudiou os comentários do radialista e exigiu uma retratação.

– O Clube de Regatas do Flamengo repudia veementemente as palavras utilizadas pelo radialista Gilson Ricardo, ao se referir ao atleta Vitinho. A postura não condiz com a de um profissional experiente, com tantos anos de mercado. Como comunicador, deveria saber diferenciar crítica construtiva de xingamentos covardes. O Clube aguarda uma retratação de Gilson Ricardo e da Rádio Tupi. – afirmou.

Em sua conta no Instagram, Vitinho quebrou o silêncio sobre a manifestação de Gilson Ricardo. Ele pediu respeito e publicou um longo texto em forma de desabafo.

