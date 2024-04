Radamés diz que teve caso com Viviane Araujo enquanto ela estava com Belo: ‘Posso provar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/04/2024 - 7:50 Para compartilhar:

Radamés Furlan e Viviane Araujo tiveram um relacionamento de 10 anos. Agora, aproveitando a separação polêmica de Gracyanne Barbosa e Belo, o atleta acusou a atriz de infidelidade na época em que ela era casada com o pagodeiro.

Segundo Radamés, ele e Viviane se conheceram em 2005, nos bastidores de um programa apresentado por Gugu Liberato. Logo, passaram a a conversar e, então, se relacionar. Somente em 2007 chegou ao fim o casamento da atriz com Belo.

“Foi coisa de menino, de imaturo, de menino sem muito juízo. Eu acabei me envolvendo, não me orgulho disso. Me arrependo muito de ter me envolvido com uma mulher casada, que tinha compromisso com uma pessoa pública”, disse o jogador de futebol à coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

“Eu sempre saí como culpado, eu sempre saí como o filho da puta da história. A Viviane sempre sai como a coitadinha, como a vítima, mas eu não tive voz na época e preferi me calar, deixar de lado. Mas, como surgiu meu nome [na separação de Belo e Gracyanne], me sinto no dever esclarecer”, destacou ele.

Por fim, Radamés disse que não sabe se Viviane traiu Belo com outras pessoas. “Mas era eu que estava no momento, eu só posso falar por mim e posso provar”, garantiu.