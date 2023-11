Rações escassas e bombardeios: os reféns do Hamas compartilham suas histórias

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 28/11/2023 - 1:51 Para compartilhar:

Eles sobreviviam com arroz e pão e dormiam o melhor que podiam em cadeiras e bancos. Pelo menos um homem tentou escapar de seus sequestradores quando um ataque aéreo israelense causou o colapso do prédio onde ele estava. Um menino manteve um diário de sua experiência.

As histórias de reféns raptados pelo Hamas em 7 de Outubro estão começando a surgir à medida que dezenas de mulheres e crianças israelitas, bem como trabalhadores estrangeiros, são libertados de Gaza como parte de uma pausa humanitária nos combates.

Israel e o Hamas concordaram na segunda-feira em prolongar a pausa por mais dois dias, ao abrigo de um acordo mediado pelo Qatar e pelo Egito que permitirá a troca de mais reféns por mulheres e adolescentes palestinianos nas prisões israelitas. Onze israelenses e 33 palestinos foram libertados na segunda-feira.

A maioria dos reféns libertados está sendo tratado em hospitais, longe do olhar da comunicação social e de um país em estado de choque que ainda procura respostas. Nos últimos dias, alguns familiares dos ex-sequestrados deram entrevistas, proporcionando uma primeira e limitada visão da sua provação.

Muitas das informações sobre onde e como os reféns foram mantidos permanecem indefinidas. Psicólogos alertaram sobre os perigos de pressionar os recém-libertados para obter informações, citando o risco de retraumatização.

“Alguns deles decidiram ficar mais tempo no hospital para lidar com o evento”, disse Itai Pessach, diretor do Hospital Infantil Safra do Sheba Medical Center, na segunda-feira. “Também estamos expostos a histórias muito difíceis, dolorosas e complexas sobre o cativeiro. Apesar da aparência otimista, o período de cativeiro foi difícil e complexo e levará tempo para que as feridas cicatrizem.”

Numa coletiva de imprensa no domingo, as famílias de vários ex-reféns israelitas disseram que os seus entes queridos ainda não tinham compreendido totalmente até que ponto os seus casos tinham afetado o seu país – e o mundo.

Yaffa Adar, 85 anos, contou cada um de seus mais de 50 dias em cativeiro e nunca perdeu a esperança de que eventualmente seria devolvida a Israel, disse sua neta Adva. “Estou muito orgulhosa de ser neta dela”, disse ela. “Significa muito para o mundo ver que ela está conosco.”

Adar e Keren Munder, 54 anos, voltaram muito mais magros do que antes, disseram parentes. “Eles comiam, mas não regularmente e nem o tempo todo”, disse Merav Mor Raviv, primo de Munder. Munder e sua mãe, Ruth, 78, perderam entre 13 e 17 quilos, disse Raviv.

Dormiam em fileiras de três cadeiras amarradas umas às outras, como bancos de uma sala de espera, e tinham que bater na porta para chamar a atenção dos sequestradores quando precisavam usar o banheiro. A espera às vezes durava várias horas, disseram.

Apesar de tudo o que passaram, a maioria dos reféns que regressaram parecia estar em condições físicas estáveis. Eyal Nouri, sobrinho de Adina Moshe, 72 anos, libertado na sexta-feira, disse que sua tia “teve que se adaptar à luz do sol” porque “ela ficou em completa escuridão” durante semanas, informou o Times of Israel .

Nos primeiros dias do cativeiro dos reféns, familiares localizaram geograficamente alguns deles em Gaza utilizando os seus smartwatches ou iPhones. O paradeiro deles depois disso ficou envolto em mistério, embora o Hamas tenha dito que reféns estavam sendo mantidos na vasta rede de túneis do grupo que passa por baixo da faixa.

Numa entrevista ao Canal 12 de Israel, Raviv disse que os membros da sua família foram mantidos acima e abaixo do solo – por vezes eram guardados por militantes armados, disse ela, outras vezes era menos claro. “Eles não sabem onde estavam; as pessoas cuidavam deles.” Havia falantes de hebraico entre eles, disse ela.

O filho de 9 anos de Munder, Ohad, passou seu aniversário em cativeiro. Depois de um reencontro gentil e alegre com seus amigos, um deles disse ao Walla News de Israel que o menino manteve um diário enquanto estava detido, mas o deixou em Gaza. Sua mãe temia que sua existência pudesse colocá-lo em perigo.

Os depoimentos familiares sugerem que os reféns estavam isolados do mundo exterior.

Em entrevista à rádio pública Kan, Elena Magid, tia do refém russo-israelense Roni Krivoi, que foi libertado no domingo, disse que o jovem de 25 anos conseguiu escapar de seus squestradores em meio a um ataque aéreo e combates intensos.

“Ele conseguiu fugir depois que o prédio desabou e por alguns dias se escondeu sozinho”, disse ela. “No final, os habitantes de Gaza encontraram-no e levaram-no aos terroristas.”





Não está claro quantos dos reféns ainda estão vivos. Militantes do Hamas afirmaram que alguns foram mortos em ataques aéreos israelitas, mas não apresentaram provas que corroborassem as suas afirmações.

Em entrevista coletiva na segunda-feira, a família de Elma Avraham, que foi libertada no domingo, disse que a vítima de 84 anos precisava de atenção médica imediata. “Minha mãe sofreu grave negligência médica. Não lhe foram dados medicamentos que salvam vidas”, disse a filha de Avraham, Tali, no Centro Médico da Universidade Soroka, no sul de Israel.

Ela criticou o governo israelense, bem como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que recebeu os reféns do Hamas: “Parece que ela foi abandonada duas vezes; uma vez em 7 de outubro e novamente por todas as organizações que deveriam ajudá-la.”

O vice-administrador do hospital, Tzachi Slotsky, disse que Avraham tinha uma condição médica pré-existente quando foi sequestrada. “Ela ainda sofre de um problema de saúde difícil”, disse ele.

Embora quase 70 reféns já tenham sido libertados, acredita-se que mais de 150 ainda estejam em cativeiro.

“A luta não acabou e precisamos que cada um de vocês continue, nos ajude, compartilhe suas histórias e exija seu retorno porque cada um deles tem uma família que precisa se reunir com seus entes queridos”, disse Adva Adar.

