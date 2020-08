Racing Point perde 15 pontos por irregularidades nos freios

ROMA, 7 AGO (ANSA) – A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) puniu nesta sexta-feira (7) a Racing Point com a perda de 15 pontos no Mundial de Construtores da atual temporada da Fórmula 1. A equipe também foi multada em 400 mil euros por irregularidades nos dutos de freios usados no Grande Prêmio da Estíria.

Tudo começou em decorrência dos protestos da Renault. A equipe francesa denunciou que a Racing Point copiou o sistema do carro da temporada de 2019 da Mercedes e o argumento foi comprovado pela FIA.

Com isso, a Racing Point, que vem sendo chamada de “Mercedes rosa” pela semelhança ao carro do time alemão, perdeu todos os pontos que conquistou no GP da Estíria e caiu uma posição na tabela. No entanto, o CEO da equipe, Otmar Szafnaues, afirmou que vai apelar da decisão da FIA.

O chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, defendeu a Racing Point em uma entrevista ao jornal “Osterreich”.

“Eu entendo que alguém protesta para ter alguma coisa esclarecida. A Renault afirma que são a favor do princípio, mas na realidade eles estão contra a Racing Point por ter muitos pontos”, disse Wolff.

Hulkenberg O piloto Nico Hulkenberg terá mais uma chance nesta temporada da Fórmula 1. A Racing Point informou que o mexicano Sergio Pérez testou novamente positivo para o novo coronavírus e não participará do GP dos 70 anos da categoria, em Silverstone, na Inglaterra.

O alemão realizou um bom papel nos treinos livres do GP da Grã-Bretanha, mas não conseguiu repetir a mesma performance na qualificação. Já na corrida, um problema no parafuso da embreagem impediu que ele participasse da prova. (ANSA).

