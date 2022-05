Rachel Zegler, nova queridinha de Hollywood, irá estrelar prelúdio de ‘Jogos Vorazes’

A atriz Rachel Zegler, que estrelou o remake do clássico ‘Amor, Sublime Amor’ e é a nova Branca de Neve do remake da Disney, fará parte do elenco do prelúdio de ‘Jogos Vorazes’. Chamado ‘A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes’, o filme é baseado no livro de mesmo nome da autora Suzanne Collins, que escreveu toda a saga. Com informações de Deadline.

Zegler irá interpretar Lucy Gray Baird, tributo do Distrito 12, por quem o jovem Coriolanus Snow deve servir como mentor. Tom Blyth, que viverá um jovem Coriolanus, foi anunciado recentemente como parte do elenco do novo longa.





“Quando você lê o livro de Suzanne, a inteligência emocional, a agilidade física e a voz ferozmente poderosa e determinada de Lucy Gray brilham. Rachel incorpora todas essas habilidades – ela é a escolha perfeita para nossa Lucy Gray”, disse Nathan Kahane, presidente do Lionsgate Motion Picture Group ao portal Deadline.

O filme irá mostrar a juventude de Coriolanus e sobre como começaram os ‘Jogos Vorazes’. Ainda não há data de estreia.